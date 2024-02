Mantellassi a Marcignana: "Gassificatore? Partita chiusa. E ora pensiamo ai servizi"

di Tommaso Carmignani

La promessa di mantenere in vita attività e servizi, un bel restyling di via Valdelsa e una robusta rassicurazione sulla parola fine alla vicenda gassificatore, anche all’indomani di una sua eventuale elezione. Il tour di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del Pd alle prossime amministrative, ieri è arrivato a Marcignana, estrema periferia ovest di Empoli a due passi dalla Fi-Pi-Li e dalla zona industriale di Terrafino. Terra, come la definisce lui, "di diversi dibattiti che nei mesi scorsi hanno acceso la città". Il primo, e più importante, ha riguardato il famigerato gassificatore, l’impianto di trattamento rifiuti che Alia e Regione Toscana avevano pensato di realizzare nei terreni a metà tra la frazione e i capannoni. "Sì, è stata una delle prime cose che mi hanno chiesto le persone che ho incontrato", confessa il candidato sindaco, che nel suo tour chiamato ‘Passo dopo passo’ sta toccando tutte le periferie e frazioni di Empoli. "La lettera che il sindaco Barnini inviò in Regione per comunicare l’indisponibilità a ospitare l’impianto – sottolinea quindi Mantellassi – fu scritta sulla base di un atto, presentato in consiglio comunale da Pd e Questa è Empoli e poi successivamente approvato a maggioranza, che impegnava la giunta a non proseguire nel percorso di realizzazione del gassificatore a Marcignana. Io votai convintamente di sì a quell’atto e resto coerente con quella posizione. Se sarò eletto sindaco, ribadirò la mia contrarierà a qualsiasi impianto di trattamento rifiuti nella frazione".

Partita chiusa? "Partita chiusa". E allora si torna a parlare di viabilità e servizi, di vita di quartiere e di progetti per il futuro. "Le persone mi hanno chiesto la messa in sicurezza di via Valdelsa, soprattutto per quanto riguarda i pedoni nel tragitto che va verso il cimitero. E’ uno degli aspetti che qui sta più a cuore – dice il candidato sindaco – è che sicuramente ho segnato in agenda". Un altro tema caldo è quello dei servizi. Marcignana è una comunità vivace, con un circolo Mcl che organizza attività teatrali, una Casa del Popolo molto frequentata, diversi ristoranti ed un ufficio postale.

"Le persone non vogliono che il quartiere diventi un dormitorio e ci hanno chiesto un impegno preciso affinché certi punti di riferimento rimangano. Dal mio punto di vista – assicura Mantellassi – faremo di tutto per proteggerli". Tornando poi ai temi caldi, qualcuno ha sollevato al candidato la questione relativa al piano strutturale intercomunale. "Voglio rassicurare – prosegue – che la geografia della piana sarà tutelata. Con l’ultima variante abbiamo approvato soltanto un pezzetto in più di occupazione per dei magazzini di Zignago e l’ampliamento del lago di pesca sportiva".

Nelle scorse ore il candidato dem ha conosciuto poi il nome del suo rivale di centrodestra: Simone Campinoti. Idee, e stili, completamente diversi. "Gli faccio un in bocca al lupo per la campagna elettorale. Noi, comunque, restiamo concentrati a parlare dei temi che ci stanno a cuore in città".