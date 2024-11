Manfredi riporta Pirandello sul palco

VINCI

Domenica prossima si abbasserà definitivamente il sipario sulla dodicesima edizione del concorso amatoriale ’Teatro di Quarconia’, che dallo scorso 12 ottobre ha visto salire sul palco sei compagnie provenienti da tutta la Toscana. Al termine di un ricco calendario dopodomani la premiazione sarà preceduta alle 17 dalla terza e ultima rappresentazione fuori concorso che vedrà protagonisti il centro Diurno ’Raggio Delta’ di San Donnino e gli attori della compagnia ’Delle Armi e degli Amori Teatro’, guidati da Marilena Manfredi nello spettacolo ’Il Vitalizio’ di Pirandello.

La trama, divertente e al tempo stesso surreale, vede protagonista il ricco commerciante di stoffe, Michelangelo Scinè, che spinto dall’avidità della moglie acquisisce terreni su terreni per diventare proprietario terriero, strappandoli ai piccoli e poveri proprietari in cambio di un effimero vitalizio. Inizia dal vecchio Ciuzzo Pace che però poi muore e dunque il commerciante non dovrà più pagare il vitalizio, ma potrà tenersi per sempre la terra. Propone lo stesso patto a un vecchio possidente, Maràbito, che però non muore. Anzi arriva a compiere più di cento anni nonostante le angherie di Scinè, della moglie e perfino del notaio. Per questo si rivolge alla morte, chiamandola più volte. Ma lei non sembra ascoltare le sue richieste.