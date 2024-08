Malore fatale in spiaggia. Addio all’imprenditore Fioravanti, pioniere nel settore cornici

Castelfiorentino, 12 agosto 2024 – Il malore fatale lo ha colto in spiaggia a Viareggio. È qui che Mauro Fioravanti, 74 anni, di Castelfiorentino, stava trascorrendo le vacanze con la famiglia quando venerdì si è sentito male e non si è più ripreso.

È stato strappato così, all’affetto dei suoi cari, il noto imprenditore valdelsano, in un momento che avrebbe dovuto essere di svago e relax. Pioniere nel mondo delle aste delle cornici, anche se in pensione, Fioravanti era sempre operativo per i colleghi in caso di necessità.

Impegnato e generoso, professionista illuminato, nel 1988 aveva fondato coi soci Enzo Niccolini e Rossano Ciani la F.C Cornici, leader nella produzione di aste per quadri. Una ditta storica, affacciata sulla vecchia 429, un’azienda di riferimento per il settore e votata all’export.

Partita con il primo capannone a Petrazzi, l’attività fu poi trasferita nel 2005 nell’attuale sede in via Niccoli. Il lutto improvviso di Fioravanti ha colpito il mondo dell’imprenditoria della Valdelsa; tra le persone che si stringono alla famiglia e ricordano con affetto Mauro ci sono i colleghi, una rappresentanza di Fama-International, consorzio del quale Fioravanti è stato presidente per anni.

"Mauro - spiegano - è stato per noi colleghi e produttori nel mondo delle cornici per quadri un portabandiera a livello internazionale. Conosceva tutti e tutti lo conoscevano e lo rispettavano per la persona, alla quale stava a cuore il nostro settore. Si batteva per tenere tutti noi produttori uniti facendo in modo che ci fosse sempre uno spirito collaborativo. Per lui non esistevano concorrenti, ma solo colleghi".

Perciò Fioravanti ha ricoperto il ruolo di fondatore e poi di presidente di ben due consorzi della cornice per quadri. Prima ’Con.Cor’ e poi, appunto, ’Fama International’.

"Mauro - proseguono i colleghi - è stato un visionario del nostro settore negli anni in cui la cornice per quadri era un prodotto solo locale. Sempre disponibile a dare consigli, è stato per molti noi una guida, l’ammiraglio della nostra flotta, determinante per il successo del made in Italy nel nostro campo e ha contribuito a creare centinaia di posti di lavoro". Fioravanti è stato anche tra i fondatori della fiera internazionale della cornice ’FamaArt’. Da parte di tutti noi colleghi, vogliamo dirti grazie Mauro, grazie presidente". Oggi i funerali alle 9,30 alla chiesa di Santa Verdiana a Castello.

