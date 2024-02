Malore a fine partita 18enne in ospedale

Una partita come tante, all’insegna del sano divertimento, con un finale amaro per un diciottenne finito all’ospedale San Giuseppe. È successo ieri poco dopo le 18 al palazzetto dello sport PalAramini, lungo il viale delle Olimpiadi, a Pontorme. Da quanto appreso il ragazzo aveva appena finito di giocare una partita di calcetto quando ha accusato un malore. Giusto il tempo di fare un cenno per chiedere aiuto e gli amici lo hanno visto cadere a terra. Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Empoli seguita a stretto giro dall’automedica.

Stando a una prima sommaria ricostruzione il diciottenne avrebbe perso conoscenza per pochi attimi. I sanitari, vista la giovane età e la circostanza, hanno deciso di trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti. Nel momento in cui scriviamo le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.