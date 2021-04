Castelfiorentino, 13 aprile 2021 - Ha superato gli 80mila euro la raccolta fondi online sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe lanciata per Malika, la 22enne di Castelfiorentino che ha reso noto di essere stata cacciata di casa dopo aver rivelato di aver una relazione con un'altra donna. La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. Dopo la solidarietà pubblica del mondo della musica con Fedez, Mahmood, ed Elodie in prima linea, ora anche il calcio si stringe intorno a Malika: il presidente federale Gabriele Gravina ha voluto esprimere alla ragazza la solidarietà del mondo del calcio annunciando che appena possibile sarà invitata a Coverciano.

Anche il Consiglio regionale della Toscana ha espresso solidarietà a Malika e alla ragazza della provincia di Arezzo tenuta segregata in casa dalla famiglia per impedirle di frequentare il fidanzato a causa della diversa fede religiosa: è quanto espresso da due atti approvati all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana. La risoluzione, che esprime solidarietà a Malika è stata presentata dal capogruppo di Iv Stefano Scaramelli e firmata da tutti i capigruppo, mentre la risoluzione dedicata alla ragazza aretina è stata presentata dalla capogruppo della Lega, Elisa Montemagni, e sottoscritta da tutti i capigruppo.