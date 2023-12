Maldive, Dubai, Oriente. Il segreto per risparmiare?: "Prenotare mesi prima"

EMPOLI

È sempre un momento magico: piacerebbe a tutti festeggiare sorseggiando un cocktail su una spiaggia di sabbia bianchissima. O sul rooftop di un grattacielo di New York. Ma per molti empolesi, la vacanza di Natale e Capodanno, resta un sogno che si scontra, inevitabilmente, con la realtà. A partire per mete esotiche e viaggi a lungo raggio sono principalmente le coppie, o clienti che, come si dice in gergo, "hanno portafoglio". Va peggio per le famiglie, per le quali non basta un budget di 2500 euro (ma ce ne vogliono almeno mille in più) per una settimana sul Mar Rosso, meta da sempre considerata tra le più convenienti. "Il Capodanno resta un momento emozionale, insieme al Natale – conferma Serena Cantini, collaboratrice dell’agenzia Bonari Viaggi – Ci si trova però a fare i conti con il post covid, il caro vita, la guerra scoppiata a ottobre e l’alluvione che ha colpito diverse zone della Toscana, eventi che hanno gettato un’ombra su un 2023 straordinario, in cui abbiamo lavorato tantissimo". Il bilancio annuale è più che positivo, ma la frenata finale ha arrestato il passaggio in agenzia per le festività. "La tendenza è a bypassare l’alta stagione per motivi economici e guardare già all’estate 2024. Si sta consolidando l’abitudine di prenotare in anticipo, risparmiando un buon 30%".

Il viaggiatore che ha possibilità predilige, anche per questo inverno, Maldive, Stati Uniti e Dubai. Tutti gli altri? Optano per il fai da te, la montagna in Italia, la riscoperta dei borghi, le città d’arte. E’ un buon momento, tutto sommato, per le agenzie che hanno resistito alla pandemia: non si sono registrate nuove aperture, e per chi è rimasto sul mercato il lavoro non manca. Lo sa bene Andrea Simoncini di Eclisse Viaggi, che ha appena ricevuto la targa di riconoscimento dall’amministrazione comunale empolese per il lavoro svolto in 41 anni di attività. "Un gesto che abbiamo accolto con entusiasmo ed emozione – dice il titolare dell’agenzia – Un attestato di gratitudine per la serietà, la dedizione e l’attenzione prestata al cliente".

Nata nel 1982, come prima agenzia di viaggi della città, Eclisse è diventata negli anni l’agenzia dei "vips". Dall’Empoli Calcio a Sammontana, tanti i big che anche per queste vacanze di Natale hanno prenotato da Simoncini. Qualche nome? Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, addirittura Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, e poi Giorgio Panariello, Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio, appena rientrato da Maldive e Dubai. "Questa fidelizzazione è il premio più grande per noi – confessa Simoncini – Le destinazioni più gettonate sono state Caraibi e Miami, ma anche l’Oriente, l’Indocina, il mare e il relax di Phucket abbinato al fascino di Bangkok". Tra i clienti, non solo vips ovviamente. "L’empolese si è mosso, ma parte solo chi ha giocato d’anticipo. Chi sa viaggiare ha prenotato per tempo, escludendo il last minute, ormai sconveniente. Viene premiato il viaggiatore medio che si attiva almeno 5 mesi prima. Questo ha permesso di contenere il costo per soluzioni come Zanzibar e Kenya, per le quali c’è stata tanta richiesta". E per le quali il costo è di 4mila euro a coppia. L’idea della capitale europea che un tempo "salvava le feste" è anacronistica. "Londra ha prezzi folli, inavvicinabile. Le tariffe dei voli sono alle stelle in questo periodo. Risulta davvero più conveniente una settimana a Capoverde".

Y.C.