Malati cronici: accessibilità ai servizi in Vincila Sanità - Festa LiberEtà Toscana

VINCI

La sanità, i problemi e le difficoltà burocratiche per i malati cronici. Sono i temi al centro della Festa di LiberEtà Toscana in programma domani a Sovigliana di Vinci promossa dallo Spi Cgil Toscana e organizzata dallo Spi Cgil di Firenze. L’appuntamento è alla Casa del Popolo di Sovigliana, in via Empolese 133, a partire dalle 16.30.

"Abbiamo deciso di affrontare questo tema che apparentemente potrebbe sembrare secondario, ma che invece è importante – afferma Mario Batistini, segretario generale Spi Cgil Firenze – Vogliamo evidenziare le difficoltà che spesso i cittadini, soprattutto i più fragili, hanno nell’accesso ai servizi. In Toscana abbiamo spesso buoni livelli di servizi ma un’accessibilità difficoltosa a causa del carico di natura burocratica. Soprattutto nelle situazioni di cronicità occorre lavorare sulla presa in carico della persona per dare continuità alla cura senza che i cittadini debbano fare lunghe trafile. Questo su può fare integrando meglio i diversi servizi e cogliendo le opportunità che la tecnologia offre".

Alla festa è prevista la partecipazione straordinaria di Paolo Hendel. A introdurre i lavori ci sarà Chiara Tozzi della segreteria Spi Cgil Firenze. Spazio poi a una tavola rotonda dal titolo “Troppe carte non fanno bene alla salute. Azzerare inutili pratiche per i malati cronici: impresa possibile?“, moderata dal segretario generale Spi Cgil Firenze Mario Batistini, con la partecipazione di Elisabetta Alti, direttrice dipartimento medicina generale Asl Toscana centro; Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione Regione Toscana, Enrico Benvenuti, geriatra dipartimento medicina multidimensionale Asl Toscana centro, Sabrina Leto, Funzione pubblica Cgil Firenze, Enrico Sostegni, presidente Terza commissione Sanità e politiche sociali Consiglio regionale. Le conclusioni saranno affidate a Alessio Gramolati, segretario generale Spi generale Spi Cgil Toscana. Seguirà apericena.