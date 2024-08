Maila Fulignati con ’Il Contrappunto’

Giunge al termine stasera la rassegna "Estate in musica", che in questi ultimi tre mesi ha trasformato Empoli nella capitale della musica e della cultura. Dallo scorso 29 maggio, infatti, la stagione concertistica promossa dalla locale associazione Il Contrappunto ha portato in città tanti artisti di grande talento, offrendo un calendario di appuntamenti che ha spaziato tra diversi generi musicali regalando sempre esperienza uniche e coinvolgenti. Il tutto circondato dalla splendida cornice di alcuni dei luoghi più suggestivi di Empoli. Il gran finale di stasera alle 21.15 è in programma al chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa e sarà affidato al "Galà lirico", con protagonista il soprano Maila Fulignati (nella foto). La cantante empolese sarà accompagnata dall’orchestra de Il Contrappunto, diretta dal maestro Andrea Mura, che insieme a Damiano Tognetti guida l’associazione culturale empolese. Il programma della serata prevede l’esecuzione delle musiche di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, i due famosi compositori italiani che sono ritenuti alcuni dei più significativi operisti di tutti i tempi. Tra l’altro solo sei giorni fa Maila Fulignati, che ha già ricevuto molti riconoscimenti e premi, ha interpretato Liù nella "Turandot" di Puccini messa in scena sul sagrato della Collegiata di Empoli nell’ultimo appuntamento dell’Opera in Piazza 2024.