Maghi, fate e cavalieri Jedi. Alla Festa dell’Unicorno il pieno di pubblico e cosplayer

Impossibile resistere al fascino di una vita da cosplayer. Il primo giorno della Festa dell’Unicorno ha confermato che poter vivere anche solo per un po’ nei panni di una delle nostre eroine magiche o di uno dei personaggi del fantasy nazionale e internazionale è un’occasione capace di far coprire ogni distanza. La tre giorni vinciana dove i cosplayer sono protagonisti è un appuntamento imperdibile nel suo genere, visto che la fama e la capacità attrattiva della Festa dell’Unicorno hanno da tempo superato i confini regionali toscani, attirando spettatori e protagonisti da tutta Italia.

Il debutto di venerdì è stato all’insegna del successo, con il concertone di Cristina D’Avena, veterana dell’Anfiteatro del Bardo, che è riuscita a far ballare e cantare a squarciagola le sue hit dal pubblico decisamente trasversale per età e gusti che la segue fedelmente a ogni edizione. A dispetto del caldo infernale di queste giorni, in tanti si sono riversati fino dalla mattina per le vie del centro storico di Vinci e negli spazi attrezzati secondo le varie aree tematiche allestiti intorno al cuore pulsante di piazza della Libertà e del Castello dei conti Guidi. Fortissimo l’afflusso del pubblico nelle ore serali. Anche oggi accessi aperti dalle 10.30 e fino a mezzanotte quando l’edizione numero 18 della fortunata manifestazione andrà in archivio. Ma prima ci sarà tutto il tempo per divertirsi nell’area dedicata alla saga di ’Harry Potter’ o assistere a una battaglia a colpi di spade laser o ancora far truccare i propri bambini in stile ’Star Wars’. I cosplayer spesso amano fabbricare i propri costumi e i più motivati fra loro potranno approfittare della consulenza per il fai da te “Tessuti per costumi: come sceglierli e come cucirli“ a cura di Veronica Forconi. Chi ama il genere letterario fantasy amerà anche la tavola rotonda “Romance & Dark - L’Età Adulta del Fantasy“ alle 13 all’Abisso d’acciaio con Giada Abbiati, Jude Archer, Flaminia Galeoni, Livio Gambarini, Franz Palermo, Beppe Roncari e Chiara Saccuta. Gran finale dalle 22 con il concerto dei Meganoidi.

Fran.Ca.