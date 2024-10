Macchine senza revisione. In poche ore 14 sanzioni

Le attività di controllo per la sicurezza sulle strade da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni hanno permesso di recuperare un “tesoretto“ di oltre 2.400 euro in una manciata di ore e con soli 14 verbali. Tutto grazie all’impegno di due delle pattuglie in forza ai Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa che lo scorso 15 ottobre si sono concentrate su Certaldo. Gli agenti dell’unità operativa locale, infatti, hanno utilizzato strumenti tecnologici di ultima generazione per riuscire a controllare, direttamente su strada, svariate decine di veicoli e individuarne appunto 14 senza la revisione obbligatoria. Pesante l’entità della sanzione per il mancato rispetto dell’articolo 80 del Codice della strada: 173 euro per ogni automobilista irregolare.

Da tempo il comando di polizia municipale di Certaldo – fanno sapere gli stessi – anche grazie al "potenziamento del personale" ha intensificato le attività di controllo sulle strade cittadine con azioni mirate di prevenzione. "Il dispositivo viene utlizzato giornalmente dai nostri agenti che operano sulle strade e permette in tempo reale di verificare copertura assicurativa e revisione periodica di tutti i veicoli in transito — spiega il dirigente della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, il dottor Massimo Luschi –: questo importante strumento sta dando i risultati attesi e avrà un seguito in quanto sono previsti controlli giornalieri su tutto il territorio".

L’impegno dimostrato a Certaldo del resto non rappresenta un fatto unico e straordinario perché i controlli per rendere il territorio sempre più sicuro proseguiranno anche nelle prossime settimane. È notizia di qualche giorno fa il debutto a Empoli del nuovo strumento tecnologico in grado di passare al vaglio centinaia di mezzi in tempo reale. Come funziona? Posizionato all’interno dell’auto di pattuglia, il radar permette, scansionando la targa, di controllare in pochi secondi la revisione e l’assicurazione dei veicoli in transito.

La prima uscita risale al 4 ottobre quando il dispositivo è stato usato per la prima volta in via Lucchese, nel tratto compreso tra Marcignana e Empoli. Il bilancio: in appena due ore furono controllati circa 800 veicoli, scoprendo in dieci casi altrettante violazioni per revisione periodica scaduta e in cinque per mancanza di assicurazione. E l’opera continua.