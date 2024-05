M5S in campo a sostegno di Masi: "Una squadra giovane e coesa"

"Una squadra coesa e ben assortita di giovani e persone con esperienza nel sociale e nella politica. Empoli merita un sindaco che metta al primo posto l’opinione del cittadino e che operi sempre nell’interesse collettivo della città. Empoli si merita Leonardo Masi come sindaco", così il Movimento 5 Stelle Empoli presentando la sua lista. Ecco i nomi: Jacopo Maccari, 36 anni, consigliere comunale a Empoli (M5S); Federica Sansoni, 28 anni; Matteo Giunti, 60 anni; Manuela Aglietti, 40 anni; Matteo Ferrante, 38 anni, ex consigliere comunale a Lettomannopello (M5S); Stefania Voli, 69 anni, referente gruppo territoriale M5S Empolese Valdelsa; David Rossi, 44 anni ; Carmen Costa, 63 anni, membro del “comitati difesa alberi e foreste”; Gregorio Iovieno, 48 anni; Gabriella Zambini, 63 anni; Paola Gabellieri, 52 anni; Stefano Provvedi, 69 anni; Antonio Pinto; Roberto Di Quirico, 60 anni; Sauro Balis, 61 anni; Serena Benini, 55 anni; Daniele Moncada, 45 anni; Ilaria Gaini, 51 anni; Viola Maestrelli, 21 anni; Massimo Saccà, 37 anni.

Intanto nell’agenda di Leonardo Masi un altro evento. Stasera l’incontro pubblico con Dario Tamburrano, candidato al Parlamento europeo per il M5S, per parlare di Comunità energetiche. L’appuntamento alle 21 alla sede del comitato elettorale di Leonardo Masi, “In Comune per Empoli”, in piazza Farinata degli Uberti, 12.