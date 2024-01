Luperto il più presente del 2023

Quarantun presenze, ossia tutte le gare giocate dall’Empoli nel 2023. Capitan Sebastiano Luperto, non solo, è il giocatore azzurro ad aver disputato più minuti nell’anno solare, ossia 3672 (praticamente tutti quelli che erano a disposizione, ad eccezione del finale della gara dello scorso aprile con l’Inter), ma anche lo staconivista della Serie A davanti a Di Lorenzo del Napoli.

Intanto la squadra, dopo la trasferta di Cagliari e i festeggiamenti di Capodanno tornerà ad allenarsi questo pomeriggio alle 15 al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, in vista della sfida di domenica prossima in casa alle 12.30 contro il Milan. Gli azzurri continueranno poi a lavorare al mattino fino a sabato. Da valutare le condizioni di Bastoni, uscito per un problema muscolare in Sardegna e Bereszynski, che potrebbe tornare a lavorare in gruppo.

Una buona notizia per l’Empoli arriva intanto dalle federazioni di Nigeria e Marocco, tra le prossima protagoniste alla Coppa d’Africa che inizierà il 13 gennaio in Costa d’Avorio. Le due Nazionali non hanno infatti convocato rispettivamente Ebuehi e Maleh, che resteranno quindi a disposizione di Andreazzoli.