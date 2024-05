Ludicomix . Cosplay, fumetti e giochi di ruolo

EMPOLI

"Dal PalaExpo al Chiostro degli Agostiniani, passando dal Parco Mariambini e piazza della Vittoria, per due giorni il nostro ‘multiverso‘ aprirà i portali per tutti gli appassionati e i curiosi spaziando tra illustrazione, fumetti, giochi, cosplay, musica e tanto altro". Con queste parole il presidente dell’associazione Tommaso Alderighi ha presentato la diciannovesima edizione di Ludicomix Empoli, che domani e domenica tornerà ad invadere il centro della città con tutti i suoi colori e la sua atmosferica fantasy. Saranno tante, infatti, le opportunità di divertimento per grandi e piccini con la manifestazione empolese dedicata alla cultura pop, tra fumetti, videogame, giochi da tavolo, di ruolo e molto altro ancora. "Per la diciannovesima volta torneranno a raccontare le infinite possibilità dell’immaginazione – insiste Alderighi –. Anche quest’anno, tutto può succedere". Al PalaExpo, ribattezzato per l’occasione "Ludizzetto" ci saranno artisti affermati, giochi e la possibilità di scoprire nuovi talenti oltre che rifocillarsi alla ‘Taverna del Ciuchino Volante’. Al Fantasy Park realizzato all’interno del parco Mariambini, oltre a vedere i cosplay in azione sarà possibile visitare tanti stend tematici oppure sfidarsi in una battaglia a paintball o in altri giochi interattivi per adulti e bambini.

Per i più piccoli non mancherà neppure la classica esibizione dei personaggi Disnay, e per i più grandi le rievocazioni storiche in costume dell’epoca tardo medievale o primo rinascimentale. Numerosi, poi, saranno anche gli spettacoli musicali sul palco principale in piazza della Vittoria, ma non solo. Tra questi segnaliamo infatti anche il Circo delle Meraviglie di Alessio Terreni, da performance di fachirismo che sfidano la gravità e la logica stessa all’incarnazione di personaggi straordinari che catturano l’immaginario collettivo, o la gara di Cosplay do domenica alle 16.30, che terminerà con la premiazione del costume più bello. Per tutto il weekend vigerà il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in vetro e lattine.