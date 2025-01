Lucignano. L’ex circolo riapre i battenti

Da febbraio l’ex-circolo di Lucignano entra in funzione. Lo comunica il sindaco Alessio Mugnaini. Un’opera da 290mila euro, frutto di un accordo tra il Comune e la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno che si è aggiudicata i fondi del Pnrr destinati a progetti socio-assistenziali innovativi. Il nuovo immobile, oltre a ospitare una sala che sarà centro di aggregazione per le associazioni e i cittadini della frazione, dovrà diventare un polo di riferimento per il turismo accessibile, gestito interamente da persone con disabilità. Un’opera divenuta argomento di dibattito nelle scorse settimane, con i consiglieri di ’Montespertoli di Tutti’ che avevano posto l’accento sul fatto che, nonostante l’inaugurazione dell’immobile avvenuta lo scorso anno, il progetto non fosse ancora partito sul piano pratico. L’attesa sembra ormai terminata. "Da febbraio, l’ex-circolo di Lucignano sarà pienamente operativo e ospiterà il progetto di turismo accessibile realizzato da Coop21 e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – ha confermato Mugnaini - un bel recupero di un immobile prezioso per la comunità: a breve consegneremo le chiavi al primo ospite residente".