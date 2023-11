Luci accese in città. E’ iniziata la festa. Maxi installazioni e la nevicata in piazza

EMPOLI

La ghianda più grande d’Italia si è accesa in piazza don Minzoni intorno alle 16,30. Un assaggio di quel che è accaduto poco dopo in tutta la città. Su il sipario, entra in scena in Natale. Benvenuto al periodo più magico dell’anno, quest’anno approdato anche in zona stazione. Dalle 15 in piazza della Vittoria, le "baite" hanno aperto i battenti dando vita al mercatino dell’artigianato. Via con gli acquisti, è aperta la caccia all’idea regalo perfetta. Animazione, sorrisi e sguardi incantati, tutti rivolti verso il palco centrale, dal quale è stato ufficialmente inaugurato il periodo dei festeggiamenti, lungo fino al 7 gennaio. In tanti si sono dati appuntamento nelle piazze centrali di Empoli per viversi il primo giorno della "Città del Natale". In piazza Farinata degli Uberti, il countdown per la nevicata, la mega installazione delle mani della vita e le proiezioni sui palazzi storici hanno fatto da cornice alla manifestazione. Una festa nella festa, con l’arrivo dei campioni del cuore al taglio del nastro. Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo e mister Fabio Capello si sono prestati a selfie e foto ricordo tra il pubblico arrivato da tutta la Toscana per l’occasione.

"Il senso del Natale è soprattuto questo - ha ricordato il consigliere regionale Enrico Sostegni, intervenuto sul palco insieme ad altri esponenti politici locali- Lo spirito della vicinanza e della solidarietà agli altri. Empoli è la capitale del Natale ma anche della solidarietà. Capitale etica, morale e non solo commerciale". Dopo la parata di mascotte e majorette, tutti allo stadio per assistere alla Partita del Cuore. "Generosità è la parola chiave di questa accensione - ha sottolineato Eros Condelli di Confesercenti - Siamo qui per raccogliere sostegno per gli alluvionati. E’ importante esserci tutti". Arriva la banda che sfila per le vie del centro storico. "Il nostro Natale è cresciuto - ha concluso il sindaco Brenda Barnini - E’ nel cuore di tutti noi, radicato, ci siamo affezionati. E quindi buona Empoli Città del Natale a tutti, soprattutto ai più piccoli, grandi protagonisti di questa festa".

Ylenia Cecchetti