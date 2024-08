Sconfitto dalla malattia a 63 anni, Empoli e Montelupo piangono Luca Tempesti

Empoli, 18 agosto 2024 – Se ne è andato nelle scorse ore a 63 anni, dopo aver combattuto per mesi il male che alla fine non gli ha purtroppo lasciato scampo. Poco prima di andarsene aveva tuttavia deciso insieme alla compagna di compiere un ultimo e significativo gesto d’amore, sposandosi in ospedale dopo quasi tre decenni di relazione. E l’affetto e il cordoglio che gli hanno tributato amici e conoscenti mostrano che difficilmente sarà dimenticato: Empoli e Montelupo Fiorentino hanno salutato Luca Tempesti, un uomo che nell’arco della sua esistenza ha saputo unire idealmente entrambe le comunità.

A Empoli era nato e di fatto lavorava come consulente bancario dopo l’ultimo trasferimento lavorativo, ma a Montelupo viveva da ormai venticinque anni ed era conosciuto ed apprezzato. Un montelupino d’adozione quindi, che aveva saputo instaurare un rapporto solido con tanti anche lì.

“Un uomo altruista, sincero, umile, amorevole – ha detto di lui l’amico Gianni Migliaccio, che lo conosceva bene, nel tracciarne un ricordo – era il primo a cercarti, se avevi un problema. È stato oltretutto il testimone di nozze di mia moglie, è come se avessi perso un parente oltre che un amico. Luca era davvero una persona solare e positiva, che mancherà a tutti”.

Tempesti era uno dei riferimenti della banca per la quale lavorava anche sul territorio montelupino, proprio alla luce del fatto che fosse particolarmente conosciuto. Ma era anche amante della musica: si era diplomato al Conservatorio in flauto traverso e sui social network, nell’unirsi alle condoglianze per la sua scomparsa, c’è stato chi ha ricordato questa sua passione. Luca non aveva figli: lascia la compagna Silvia, con la quale aveva una relazione da ventotto anni. E proprio di recente si sono uniti in matrimonio, decidendo di dirsi ’sì’ proprio nel periodo più difficile: si sono sposati all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove Luca era ricoverato, a coronamento di una cerimonia riservata a pochi intimi. E che ha idealmente immortalato questo grande amore, poco prima della dipartita di Luca.

La salma è stata esposta sino a ieri e la prossima settimana sarà cremata: seguendo le volontà del defunto, non è stata prevista alcuna cerimonia funebre. I tanti che lo hanno conosciuto ed apprezzato però, gli hanno già reso l’ultimo omaggio, dedicandogli un pensiero per accompagnarlo a livello ideale anche nel suo ultimo viaggio.

G.F.