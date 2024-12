Lotta dura ai ’furbetti’. Imu evaso per 2 milioni

Sotto l’albero, il Comune di Empoli attende come ‘regalo’ un bel po’ di soldi che mancano alle casse pubbliche causa evasione (poi chiaramente verrà distinto il dolo dalla buonafede). L’ultimo accertamento riguarda l’Imu: mancano all’appello oltre un milione e 600mila euro… Sarebbero quasi due milioni ma, come vedremo, qualche centinaio di migliaia di euro è già stato recuperato. Intanto, abbiamo visto che si deve procedere al recupero di oltre 100mila euro di Tari (situazione tuttavia in miglioramento rispetto a due anni fa, quando il vuoto era di 250mila). Intanto, viene avviato il recupero della tassa soggiorno non pagata e siamo a 6.900 euro recuperati.

Ma oggi, appunto, ciò che colpisce è l’ultimo provvedimento che approda ufficialmente alla superficie: la giunta ha accertato il credito Imu (imposta municipale sugli immobili) relativo ad attività di contrasto dell’evasione svolta dal Servizio Tributi nel corso dell’anno alla data del 12 dicembre scorso. Si parla di un importo totale di esattamente 1.988.088,43 euro, di cui 351.621,82 in ogni caso già incassati e contabilizzati. Con questi soldi ci si potrebbe fare un’importante opera pubblica, come una scuola per l’infanzia ad esempio, un presidio sanitario, un collegamento stradale…

Difatti, il sindaco Alessio Mantellassi ha affermato in merito che "il recupero dell’evasione è un tema centrale in Italia, tra ipotesi di condono che vengono vagheggiate anno dopo anno e risorse che entrano sempre in misura minore nelle casse comunali. Per fare un esempio, nel prossimo triennio Empoli dovrà versare alle casse dello Stato 600mila euro per un prelievo voluto dal Governo Meloni. Questi soldi vengono a mancare nel momento in cui dobbiamo erogare dei servizi".

"Grazie agli uffici comunali – ha proseguito il primo cittadino – riusciamo a non perdere anche i fondi che derivano dalla tassa di soggiorno e dalla Tari, non sono moltissimi per fortuna ma valgono tanto nell’ottica del cittadino onesto che paga le tasse e richiede giustamente dei servizi al Comune". Sono 2.754 le posizioni Imu accertate ai fini del recupero delle somme.

A.C.