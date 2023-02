Lotta ai rifiuti abbandonati Aiutano i cacciatori-spazzini

EMPOLI

Ci sono anche i cacciatori al fianco dell’amministrazione comunale e di Alia nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Una collaborazione, quella offerta da soggetti che frequentano la natura e i boschi ogni giorno, che in molti casi potrebbe rivelarsi decisiva. Tutto è nato dall’iniziativa di alcuni dei soci di Federcaccia Empoli che, guidati dal presidente Piero Bruni, hanno deciso di dare il la a interventi mirati di raccolta rifiuti abbandonati lungo le strade della città. In particolare, lungo le strade di campagna, quelle più isolate, le ‘predilette’ da coloro che, in barba al senso civico e al rispetto dell’ambiente, si liberano di ciò che loro non serve più gettandolo sulle banchine o nei fossi che costeggiano le strade. Il primo appuntamento c’è stato martedì scorso: Bruni e gli altri volontari si sono dati appuntamento nella zona di Carraia e Sant’Anna, passando in rassegna una dopo l’altra via Torricelli, via Sant’Anna, la strada traversa sotto il cavalcavia di Sant’Anna e via Terrafino. Lì a salutare e ringraziare il gruppo di volontari ha fatto tappa l’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini. "Siamo partiti da qui perché questa è una zona che conosco bene, spesso mi capita di fare camminate e di incappare in rifiuti abbandonati, uno scempio - sottolinea Bruni - Sono nato in campagna e vedere i rifiuti nel verde è un grande dispiacere: per questa ragione, insieme agli altri soci, abbiamo deciso di dare vita a queste iniziative di pulizia del territorio. Abbiamo in mente di proseguire, anche nei giorni festivi così da permettere anche a chi lavora di partecipare: ci muoveremo anche in base alle segnalazioni che riceveremo, chiunque voglia può contattarci nella nostra sede in via Russo, il pomeriggio dalle 17 alle 19". Copertoni di camion, materassi di ogni dimensione, pezzi di legno e ancora rifiuti di vario genere: questo quanto messo insieme dalla squadra di volontari in un paio d’ore.

"Abbiamo sistemato il materiale in postazioni prestabilite e ci siamo coordinati affinché Alia si occupi del ritiro", sottolinea Bruni. "Ringrazio Federcaccia Empoli - sottolinea l’assessore Marconcini - Il loro intervento si aggiunge a quello portato avanti in città da altre associazioni e altri gruppi di cittadini per cercare di contrastare il degrado legato all’abbandono dei rifiuti. Una problematica importante sulla quale l’attenzione dell’amministrazione è da tempo massima: l’attività di monitoraggio e controllo del territorio per risalire agli autori di abbandoni è costante, anche grazie all’azione coordinata degli ispettori ambientali e della polizia municipale, e ha permesso di individuare e sanzionare alcuni trasgressori".