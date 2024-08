L’orrore del Padule non si dimentica. La furia nazista e la strage di civili. Tutte le iniziative in programma

L’orrore non si dimentica. E ottant’anni fa ci fu l’orrore. Il 23 agosto 1944 alcuni reparti dell’esercito nazista massacrarono, 174 civili, fra cui neonati e anziani, all’interno del Padule, fra le province di Pistoia e di Firenze, colpendo nei comuni di Monsummano Terme (frazione di Cintolese), Larciano (frazione di Castelmartini), Ponte Buggianese, Cerreto Guidi (frazione di Stabbia) e Fucecchio (frazioni di Querce e di Masserella). L’ordine impartito dal colonnello Crasemann fu chiaro: "Vernichten", ovvero annientare. Fra gli episodi più drammatici quello di una donna 92 anni sorda e cieca, fatta esplodere con una bomba a mano infilata in una tasca del grembiule e quello di una bambina trucidata all’età di quattro mesi.

Si apre oggi il cartellone delle iniziative della rassegna Estate44 per celebrare l’80esimo anniversario. Stasera al Santuario della Madonna a Querce, Graziano Bellini sarà protagonista con la sua narrazione per parole, immagini e musica "Quando nell’estate del ‘44". Venerdì 23 le iniziative proseguiranno invece a Massarella con la messa, in programma alle 17.30 nella Pieve di Santa Maria, alla quale seguirà lo spettacolo teatrale "Tra la voce e il silenzio" ideato e diretto da Fiorenza Guidi. Ma, appunto, più territori furono interessati dalla strage. Venerdì sarà disponibile online il documentario "Tutto questo sangue - 80 anni dopo l’eccidio del Padule di Fucecchio" realizzato dai chiesinesi Alessandro Batisti, Carlo Cortesi e Massimiliano Vannini. L’associazione Avventura Democratica Aps è al lavoro per promuovere la diffusione del documentario, a cui è stato riconosciuto il patrocinio da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia e comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio, Larciano, Monsummano Terme e Ponte Buggianese.

Cerreto Guidi sabato prossimo ospiterà uno degli appuntamenti rientranti nel programma stilato cda tutti i Comune per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio del 1944. Si parte alle 9.30, a Stabbia, con la deposizione di una corona di alloro in piazza XXIII Settembre. Da qui nel Giardino della Meditazione, poi messa e la presentazione del progetto "Passi di Storia, luoghi di memoria del ‘900 a cura dell’istituto storico della Resistenza della provincia di Pistoia". Per non dimenticare.

C.B.