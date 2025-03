Lorena Peris: una mostra al femminile

MONTELUPO FIORENTINOTutto pronto allo spazio Moghet in piazza Lina Paci a Montelupo per ospitare la mostra personale di scultura, installazioni e arte partecipata di Lorena Peris, dal titolo “Terra canta. Donne Ciotola“. Questo pomeriggio alle 17 l’inaugurazione a ingresso libero, con possibilità di partecipare ad un laboratorio (è raccomandata la prenotazione contattando Lorena al numero 329 44 80 990). Lorena Peris, classe 1981 è un artista, insegnante di Hata Yoga e meditazione e ricercatrice nel campo delle terapie artistiche. Conduce esperienze d’arte partecipativa e seminari, oltre ad essere impegnata in progetti educativi e di sensibilizzazione sui temi della parità di genere e in progetti rivolti al benessere delle madri in divenire e della terza età. Durante gli anni accademici si è specializzata nella tecnica dell’icona e successivamente ha frequentato a Firenze il laboratorio del maestro Laoreato Pepicello. Ha già esposto in mostre personali e collettive, in sedi come il Circolo Fratelli Rosselli, Le Giubbe Rosse e Palazzo Panciatichi a Firenze, Palazzo Ferdinando di Savoia a Roma e Palazzo della Regione Piemonte a Torino. Peris è inoltre membro del collettivo artistico The glorious Mothers, gruppo di artiste/madri impegnate nel dibattito e nella ricerca sul tema della genitorialità nel campo delle arti visive.