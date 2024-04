Lo scambio con il Casentino. Rossetti: "Nel nome di Perodi"

La cultura delal storia. Si è svolto nei giorni scorsi il viaggio scambio da Cerreto Guidi a Bibbiena e Camaldoli, sedi del parco letterario delle foreste casentinesi. Il viaggio è stato reso possibile dall’impegno del Comune di Cerreto Guidi e della Pro Loco di Cerreto Guidi nel nome della scrittrice

Emma Perodi. "Per favorire la conoscenza della scrittrice – commenta il sindaco Simona Rossetti – il Comune di Cerreto Guidi ha organizzato nel 2018 un importante convegno a cui hanno aderito il Centro studi di Palermo e il parco letterario del Casentino. Abbiamo inoltre intitolato, a suo nome, la nuova biblioteca comunale inaugurata nel 2021 con una specifica sala con le opere e i documenti di Perodi, per non tacere di altri progetti e attività che mirano a dare visibilità e rilievo a questa figura. Da qui tante iniziative per celebrarne la figura e la sua portata culturale".