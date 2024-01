ll saluto ai nuovi agenti e il ’conforto’ al sindaco

EMPOLI

Il saluto ai nuovi agenti in servizio al commissariato di Empoli e un colloqui con il sindaco dove si parlato anche dei recenti fatti criminosi avvenuti in città. Ieri il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, è tornato a Empoli. Prima tappa il commissariato di piazza Gramsci per dare il benvenuto ai sei nuovi agenti che vanno a potenziare l’organico sul territorio. Due donne e quattro uomini, quasi tutti provenienti da altre realtà italiane e tutti con diversi anni di esperienza alle spalle "che – si spiega dalla Questura di Firenze – daranno un fondamentale contributo agli uffici cardine in cui sono stati assegnati con l’obiettivo comune di prevenire e contrastare tutte le tipologie di fenomeni criminosi con attività di pronto intervento, d’indagine, di coordinamento e di analisi. Ai nuovi colleghi, non tutti presenti nella giornata odierna, perché alcuni di loro già in servizio per il controllo del territorio, vanno i migliori auguri da parte del Questore e di tutta la Polizia di Stato fiorentina". Durante la visita a Empoli, inoltre, non è mancato il saluto al sindaco, Brenda Barnini, omaggiata di un crest raffigurante la Cupola del Brunelleschi, simbolo inconfondibile del capoluogo toscano.

"È una soddisfazione, dopo i tanti appelli e le tante richieste fatte a Ministero e Prefettura, apprendere che finalmente l’organico del commissariato di Empoli può contare su nuove forze", sottolinea Barnini dopo aver appreso dell’entrata in servizio dei nuovi agenti di polizia.

"Avere nuovi agenti – aggiunge il sindaco – ai quali va il mio benvenuto a nome di tutta la comunità, in forza al nostro commissariato rappresenta una risposta concreta alle ripetute richieste presentate dalla nostra amministrazione nel corso degli anni: l’ultima lettera da me inviata al ministro dell’Interno risale all’ottobre scorso - evidenzia il primo cittadino - L’aumento dell’organico del commissariato è un segnale importante di attenzione da parte delle istituzioni competenti in merito alle necessità che la nostra città ha in termini di sicurezza e contrasto al degrado. Necessità da me segnalate a più riprese ormai da tempo e che richiedono massima attenzione".

In occasione della visita a Empoli, il questore Auriemma, ricevuto in Comune dallo stesso sindaca Barnini, si è confrontato anche sugli ultimi episodi. "Abbiamo parlato dei recenti fatti e il questore mi ha assicurato - spiega ancora il sindaco - che c’è massimo impegno nel cercare di individuare i responsabili".

