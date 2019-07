Empoli, 9 luglio 2019 - Due uomini di 25 e 32 anni, nigeriani, si sono affrontati a colpi di bottiglia questo pomeriggio intorno alle 18 nel centro di Empoli, in piazza Farinata degli Uberti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il 32enne, che a seguito della colluttazione ha riportato una profonda ferita al braccio, si trova ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita. Per entrambi è scattata una denuncia per lesioni aggravate.

