L’interrogazione del senatore Parrini

La storia del professore precario di Montelupo Fiorentino, che non riceve lo stipendio da novembre e che pertanto sta preparando un’ingiunzione di pagamento al Ministero, è arrivata fino a Roma diventando un caso nazionale grazie a Dario Parrini. Il senatore dem, infatti, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle finanze e al ministro dell’istruzione e del merito. "Abbiamo appreso il caso empolese dalla stampa – dice –, ma sono molti i docenti in tutta Italia che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, che sono senza stipendio da mesi; una situazione che si ripete da mesi e per la quale abbiamo depositato due atti di sindacato ispettivo che non hanno ricevuto alcuna risposta dal Ministero competente. Il sistema prevede una modalità di pagamento degli stipendi mediante l’immissione dei dati contrattuali da parte delle singole scuole nel sistema informatico centralizzato, lasciando che sia direttamente il ministero dell’Economia a pagare quelli relativi ai rispettivi supplenti d’istituto; un sistema, dunque, che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili a causa dei farraginosi iter autorizzativi e di controllo da parte del Ministero, del costante ritardo nel trasferire le risorse sui capitoli di bilancio delle scuole e della mancata interazione stringente con NoiPA". Da qui l’evidenza che la responsabilità sia "interamente dell’amministrazione centrale: quali iniziative urgenti i ministri interrogati intendono intraprendere, anche a livello normativo?".