L’incrocio maledetto. Si scalda il dibattito in aula: "Più controlli e dissuasori"

L’ultima seduta del consiglio comunale si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Leonardo Gozzi, il sedicenne di Petrazzi scomparso a seguito dell’incidente di via Marco Polo (avvenuto in un punto nel quale potrebbero essere posti dei dissuasori). E il tema della sicurezza stradale verrà affrontato a breve, ma non tramite la creazione di un’apposita commissione: la mozione presentata dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Daniele Latini è infatti stata respinta, in quanto ritenuta dalla maggioranza sovrapponibile alla commissione viabilità. Fratelli d’Italia ne ha poi richiesto la convocazione, mentre la Lega ha annunciato il lancio di una raccolta firme. In consiglio si è parlato dell’incrocio fra via Marco Polo e via Galvani, che già in passato si era segnalato per la particolare pericolosità dovuta al fatto che numerosi automobilisti "taglino" a sinistra entrando in senso vietato. La consigliera Ilaria Nogara, di Più Certaldo, ha richiesto l’impiego di ausiliari del traffico per monitorare la zona. "L’incidente in cui Leonardo ha perso la vita poteva essere evitato – ha detto – anche la ragazza che lo ha causato è a mio avviso vittima di un sistema che fa le leggi ma non le fa rispettare: ci sono i cartelli che vientano la svolta, ma mancano le sanzioni". Una richiesta alla quale, in linea di massima, la maggioranza ha risposto positivamente. La consigliera Pd Margherita Giannini ha inoltre lasciato intendere come all’intersezione fra via Marco Polo e via Galvani potrebbero essere posti dei dissuasori. "Una revisione della segnaletica stradale si può fare, insieme a una maggiore presenza di controlli e ai dissuasori – ha detto – si possono istituire tavoli di lavoro in commissione: anche sensibilizzare sulla sicurezza stradale è importante". La capogruppo di FdI Lucia Masini ha richiesto la convocazione dell’attuale commissione viabilità (estendendo l’invito al comandante della polizia municipale Massimo Luschi). "Molti sono gli incroci a nostro avviso rischiosi – hanno spiegato gli esponenti di FdI - la speranza è che l’inizio dei lavori della commissione sia un primo passo verso la risoluzione di annosi problemi". Infine la Lega. "Proporremo una raccolta firme per presentare un documento condiviso – ha commentato Eliseo Palazzo, ex-consigliere comunale del Carroccio - in cui raccogliere le criticità da sottoporre all’Amministrazione comunale".