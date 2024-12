L’incontro con i tifosi per scambiarsi gli auguri

Un Empoli Store invaso da decine e decine di tifosi per salutare i propri beniamini ha caratterizzato la bella iniziativa dell’Empoli Fc per abbracciare tutto il popolo azzurro e scambiarsi gli auguri di Natale. Capitan Grassi, Viti, Ebuehi, Gyasi e Sambia si sono prestati per foto ricordo e autografi donando ai tanti tifosi accorsi in piazza della Vittoria un piccolo dono azzurro. "È uno spettacolo vedere tanti bambini così contenti di vederci, ci emoziona molto e ci dà la forza di spingere ancora di più in campo", ha commentato Alberto Grassi. Mamme e babbi con i propri figli, nonni, tifosi e tifose, altri in sedia a rotelle, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento con i campioni che poi vengono applauditi al Carlo Castellani, in un clima di grande festa che testimonia la sempre più crescente passione della città verso i colori azzurri. Con il capitano dell’Empoli Grassi è stata anche l’occasione per ripercorrere quanto successo quest’anno e cosa aspettarsi dal 2025. "Quella che si sta chiudendo è stata una buona annata, abbiamo festeggiato con i nostri tifosi la terza storica salvezza di fila in Serie A – sottolinea Grassi –. Ora, però, sta per iniziare un nuovo anno e speriamo che anche il 2025 possa finire in maniera positiva. Che anno sarà per me? Beh, spero senza infortuni (sorride, ndr)". Anche all’Empoli Store il clima di festa, visto l’avvicinarsi del Natale, si è respirato davvero in ogni angolo, ma domenica c’è anche una partita da affrontare per gli azzurri. "Questo abbraccio dei nostri tifosi ci fa andare ancora più carichi a Bergamo – assicura Grassi –, vedere così tanta gioia ci emoziona sempre tanto e speriamo possa essere ben augurante. Quale regalo vorrei trovare sotto l’albero di Natale? La salvezza di fine anno".

Simone Cioni