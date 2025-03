L’importanza dei nonni nella vita quotidiana dei ragazzi

Per capire quanto i ragazzi stanno volentieri con i nonni, quanto tempo trascorrono insieme e cosa fanno in loro compagnia, abbiamo fatto un sondaggio con brevi questionari tra i nostri compagni delle classi prime. Sono emersi alcuni aspetti interessanti. La maggioranza dei ragazzi trascorre diverse ore con i nonni nell’arco della settimana, solo una piccola parte ha l’occasione di vederli solo durante le vacanze di Natale e di Pasqua e nella pausa estiva. Tutti gli alunni intervistati hanno dichiarato di stare molto volentieri con i nonni e di amare particolarmente trascorrere il tempo in loro compagnia. Su una valutazione da uno a dieci, quasi la totalità ha espresso un voto dall’otto in su con una netta prevalenza di dieci.

Ma quali sono le attività che nonni e nipoti svolgono insieme? I nonni accompagnano i nipoti a scuola e alle attività sportive, li aiutano nei compiti a casa. La maggioranza ha dichiarato di fare con i nonni passeggiate, la spesa, di aiutarli nei lavori di giardinaggio, nell’orto e in cucina ma soprattutto di giocare con loro. Alla domanda "cosa ti hanno insegnato i tuoi nonni i ragazzi hanno dato le risposte più disparate". Non solo cose pratiche (andare in bicicletta, pescare, cucinare, fare l’uncinetto, riconoscere le piante dell’orto e curare gli animali), ma anche dal valore educativo (buone maniere, rispetto, gentilezza, prendersi cura delle cose, riflettere e ragionare con la propria testa, non stare troppo al cellulare e inseguire i propri sogni).