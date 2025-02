Limiti e divieti in via Semifonte: "Manto stradale sconnesso"

Da un lato l’istituzione del limite di velocità massimo quantificato in 30 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia. Dall’altro, il divieto di transito rivolto agli automezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Sono gli ultimi provvedimenti disposti in ordine cronologico dal Comune di Certaldo per quel che riguarda via di Semifonte, entrati peraltro già in vigore due giorni fa "al fine di evitare inconvenienti alla circolazione dati dal suo andamento plano altimetrico e dallo stato di conservazione del manto stradale". Un duplice provvedimento in chiave-sicurezza stradale, quindi: a seguito di una serie di ricognizioni effettuate nel recente passato (in una zona già risultata teatro di frane) il manto stradale è risultato sconnesso in più punti.

Si tratta di una strada che, dall’area sopra Ripalta, si connette poi Strada Provinciale 49 Certaldo - Tavarnelle

ed arriva nel Comune

di Barberino Tavarnelle.