Licostini e Faraoni a Castelnuovo d’Elsa

CASTELFIORENTINO

Sarà il concerto “A cavallo dell’Atlantico“ a chiudere il cartellone di questo mese di dicembre del teatro Gat di Castelnuovo d’Elsa. Sul palco saliranno Alessandro Licostini (nella foto) al clarinetto e Simone Faraoni al piano forte. Il primo è conosciuto in Italia e all’estero come musicista e ideatore di innovative imboccature per clarinetto. La sua formazione è stata multiforme come i suoi interessi. Dopo il diploma in clarinetto, conseguito in giovane età, Licostini ha infatti approfondito le problematiche relative alla tecnica e all’interpretazione con alcuni dei più insigni musicisti e presso prestigiose Accademie. Fin da giovanissimo ha inoltre intrapreso un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia e in gran parte dell’Europa sia come strumentista che come solista. Ha anche sperimentato nuovi materiali e forme per la costruzione di bocchini per clarinetto; le sue creazioni sono utilizzate in tutto il mondo. Simone Faraoni, diplomato in pianoforte e in direzione di coro, dirige invece diversi cori polifonici e gruppi vocali toscani, oltre a tenere laboratori corali nelle scuole superiori di Empoli e Pontedera. Si occupa anche di studio e riproposizione del canto popolare italiano di tradizione orale, mentre la sua ecletticità lo ha portato a praticare diversi generi musicali.