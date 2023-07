Libri in Circolo, una Rassegna Letteraria per Rilanciare il Circolo Arci di Monterappoli

Un luogo di aggregazione è quanto mai importante in questi tempi di individualismo e frammentazione sociale, soprattutto nei piccoli centri. A Monterappoli è il locale Circolo Arci Casa del Popolo a cercare di portare avanti questo ruolo, impegnandosi in un concreto rilancio della struttura sia in termini di gestione che con nuovi programmi di iniziative. In quest’ottica si inserisce la rassegna letteraria “Libri in Circolo“, un ciclo di incontri con autori portatori di contenuti culturali e politici o narrativi, che abbiano ‘un approccio critico sullo stato delle cose’. Il primo appuntamento è per lunedì prossimo alle 17.30 in via Salaiola 305, con ospiti Clara Mattei, docente di economia a New York; Zaccarias Gigli, dottorando all’Università per Stranieri di Perugia e l’economista Stefano Fassina, già deputato. "Ci fa particolarmente piacere ospitare la ricercatrice Clara Mattei – commentano dal Circolo –. Non solo per discutere del suo lavoro “Operazione Austerità, come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo“, ma anche perché pronipote di Teresa Mattei, la partigiana ‘Chicchi’ - e la più giovane donna dell’Assemblea Costituente - e del fratello Gianfranco Mattei, partigiano dei Gap romani, morto dopo le torture dei nazisti in via Tasso". Previsto un buffet (messaggio al 370 3237710).