"Li omini boni", premio ai talenti dell’informazione

Per la cerimonia è tutto pronto: il salone della biblioteca Leonardiana di via La Pira si apre oggi a "Li omini boni", il premio che da dieci anni si assegna a Vinci nel nome di Leonardo. L’analisi di quello che accade intorno a noi, l’informazione di qualità, la saggezza nel saper riconoscere gli aspetti da mettere in evidenza sono i grandi temi che verranno affrontati a partire dalle 10.30 insieme agli ospiti e ai premiati. Quest’anno ad aggiudicarsi il riconoscimento è Giammarco Sicuro, volto noto della Rai, inviato speciale del Tg2, uno dei pochi giornalisti ad aver vissuto tutti i fronti delle guerre europee in corso.

Insieme a lui Andrea Fagioli, critico televisivo del quotidiano Avvenire, già direttore del settimanale Toscana Oggi. A Ylenia Cecchetti, che dalle pagine del nostro quotidiano racconta il territorio nei suoi aspetti e problemi, il premio Leonardo Berni per la sezione riservata ai cronisti toscani, intitolato alla memoria dello storico corrispondente da Vinci de La Nazione.

La manifestazione è curata dall’associazione Vinci nel Cuore, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con altre realtà del territorio, dal nuovo festival empolese Corsivo all’esperienza di Orizzonti di Lamporecchio, anche se – come sottolineano dal comitato organizzatore – si "ringrazia soprattutto la commissione tecnica, in particolare Mauro Banchini, Elia Billero, Sara Bessi, Massimo Mancini, che ci sostengono nelle scelte e tutti gli amici che hanno mandato le loro segnalazioni". L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.