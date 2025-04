“Li omini boni“. Festa il 15 aprile giorno del Genio

Si terrà in una data speciale, quest’anno, il premio "Li omini boni". Nel 2025, “Anno del Volo“ a Vinci, si è scelto di celebrare il giornalismo e la comunicazione il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo. Una decima edizione nel segno del Genio e del Volo, insomma, per omaggiare i cinque protagonisti ai quali sarà consegnato il riconoscimento. Cultura e conoscenza, con uno sguardo rivolto al cielo.

La commissione del Premio ha scelto Umberto Guidoni (astronauta e divulgatore scientifico), Francesco Marino (caporedattore centrale per il Tgr Leonardo), Silvia Rosa-Brusin (giornalista scientifica) e Maura Tombelli (direttrice dell’osservatorio “Beppe Forti“ di Montelupo Fiorentino e scopritrice di asteroidi più prolifica in Italia) come ’stelle’ di un’edizione che va… nello spazio. Una rosa di nomi non a caso inerente le tematiche leonardesche del volo e delle esplorazioni spaziali, mettendo insieme la passione per la divulgazione scientifica come servizio pubblico e lo stretto contatto, ognuno a modo suo, con il cielo.

"Sarà una serata unica - anticipa il sindaco di Vinci, Daniele Vanni - con ospiti di grande rilievo per una delle più belle tradizioni del territorio". La cerimonia di premiazione nel giorno del 573° compleanno di Leonardo è per le 21.15 al Teatro di Vinci. Come consuetudine, torna anche il premio per il Cronista Toscano intitolato a ‘Leonardo Berni’, che per questa edizione sarà conferito al nostro collega Giovanni Fiorentino, giornalista de La Nazione (nella foto).

La manifestazione è organizzata dal Club per l’Unesco di Vinci e Vinci nel Cuore, col patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Vinci, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dell’Associazione Stampa Toscana.