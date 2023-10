Lezioni d’emergenza tra esplosioni e radiazioni

Un percorso formativo per la gestione clinica di una maxiemergenza. Un obiettivo concentrato in quattro giornate dedicate al personale medico e infermieristico, specialista in medicina d’urgenza dell’Asl Centro, sulla gestione clinica di alcuni tipi di eventi complessi. Il percorso è attivato dal coordinamento maxiemergenze ed eventi a carattere straordinario, cui referente è il dottor Alessio Lubrani, in collaborazione con la struttura percorsi formativi medicina d’urgenza, guidata dalla dottoressa Ersilia De Curtis e la struttura Fisica Sanitaria Firenze ed Empoli, diretta dalla dottoressa Silvia Mazzocchi. L’attività formativa è coordinata dal dottor Filippo Arfaioli, infermiere dello staff di coordinamento maxiemergenze. Si tratta del primo percorso clinico attivato a livello aziendale finalizzato ad approfondire conoscenze in ambito di emergenze Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per formare personale aziendale capace di gestire situazioni complesse in ambito ospedaliero. Una maxiemergenza dovuta a situazione Nbcr prevede la presenza nel luogo dell’evento di un elevato rischio per il personale di soccorso non adeguatamente protetto.

Per questo motivo il luogo dell’evento dovrà essere suddiviso in zone (zonizzazione) in quanto nessun soggetto presente sul luogo dell’evento, e perciò contaminato, deve giungere a contatto di persone o entrare in zona non contaminata senza essere prima transitato dall’area predisposta per la decontaminazione.

Dopo il primo appuntamento di ieri, la formazione riprende venerdì 3 novembre all’Agenzia per la Formazione di Empoli; quindi prosegue giovedì 23 novembre all’ospedale Santo Stefano di Prato e infine lunedì 4 dicembre alla centrale operativa emergenza sanitaria di Pistoia. Si tratta di lezioni teoriche in cui vengono illustrate le modalità di applicazione di procedure di soccorso speciali, dei percorsi dedicati e la decontaminazione in caso di probabile Nbcr e garantire massima sicurezza nella gestione dei pazienti.