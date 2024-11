L’ex Rosselli rivive. Dai resti della fabbrica appartamenti e verde. Ma anche un parcheggio

Un ricordo indelebile per gli abitanti di Pontorme il suono della sirena che scandiva il cambio di turno nella produzione alla Rosselli: la storica fabbrica di fiammiferi che da tempo ha lasciato l’area adiacente al centro storico per trasferirsi al Terrafino. Al suo posto, con l’area da decenni abbandonata con la demolizione e la bonifica iniziata nell’estate del 2023, sorgerà una zona residenziale con parco pubblico e posti auto affidato alla San Michele Srl che proprio in questi giorni ha dato il via ai lavori. A presentare l’iniziativa il sindaco Alessio Mantellassi, l’ad San Michele Srl Niccolò Testi, i progettisti, ossia l’architetto Leonardo Maestrelli e l’ingegnere Pierfrancesco Leone, e il direttore dei lavori geometra Franco D’Angelo.

Un progetto ambizioso negli 11mila metri quadrati a disposizione suddivisi in 5.500 dedicati a condomini residenziali per 60 alloggi di classe energetica A distribuiti in cinque palazzine di tre piani e 583 metri quadrati destinati a superficie direzionale. Un mix tra moderno e tradizionale con tre condomini, posizionati a pettine con un’architettura più moderna, grandi spazi vetrati con materiali innovativi mentre gli altri due, che si affacciano su via Giro delle mura più classici con laterizi a faccia a vista per rimanere in armonia con le altre costruzioni presenti.

Oltre ai sessanta alloggi di nuova costruzione, sarà anche riqualificato l’edificio già presente che si affaccia su via Pontorme, dove sorgeranno altri sei appartamenti. Altri 2mila metri quadrati invece saranno dedicati a parco pubblico che costeggerà il fiume Orme che rimarrà di proprietà del Comune con attrezzature e giochi per bambini con un passaggio pedonale che si congiungerà a quello già presente sulla sponda opposta.

Sempre nell’area saranno previsti 28 posti auto pubblici e 50 per bici e moto in un parcheggio da mille metri quadrati con un garage sotterraneo per i condòmini. Nell’opera sarà adeguato a norma anche il sistema fognario nella zona tra via Giro delle Mura e via di Pontorme.

"È un intervento che ha un valore per tutta la città – commenta Alessio Mantellassi – perché dentro l’ intervento privato sono previste opere di urbanizzazione che in questo caso hanno attinenza particolare con i bisogni del centro storico di Pontorme come i posti auto e la sistemazione dell’area verde. Allo stesso tempo è un intervento virtuoso che va a utilizzare un’area già urbanizzata ed edificata, come già stiamo attuando nella ex Vitrum, non edificando suolo nuovo".

Insomma, un futuro alternativo ben meritato per una delle industrie più antiche di Empoli e per una zona che secondo dopoguerra ha avuto un periodo di sviluppo importante tra gli anni Cinquanta e Settanta.

Paolo Sirigatti