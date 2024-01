"L’ex fabbrica di fiori secchi rischia di diventare covo di pusher"

Il Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie continua a mappare il territorio. Segnalando le postazioni dei pusher, documentando il via vai di assuntori. Ma anche mettendo sotto la lente le strutture che possono diventare pericolosi covi dei gestori del supermarket della droga. Nel tempo, infatti, sono stati anche presi provvedimenti dal Comune che ha disposto la chiusura di accesso a casolari non abitati e trasformati in bivacchi.

Il Comitato - guidato dal presidente Marco Nicoletta - lancia un nuovo allarme: in via Malemerende, nella frazione di Querce c’è un ex fabbrica di fiori secchi, un enorme stabile che ha dato lavoro a molte persone che potrebbe attirare i malviventi. "È un labirinto che si fonde con il bosco – scrive il comitato – , ma che può diventare un potenziale “covo” per spacciatori e criminali in genere". L’area delle Cerbaie, nonostante i ripetuti blitz dalle forza dell’ordine è ancora lontana dal liberarsi dalla droga.