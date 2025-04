L’ex Coop ora cambia pelle. Diventerà spazio per le mostre

L’ex-Coop di viale Italia, ormai chiusa da tempo, diventerà uno spazio espositivo nel quale realizzare mostre, laboratori artistici e rassegne letterarie e musicali. È quel che prevede la bozza di accordo fra il Comune di Montaione ed Unicoop Firenze, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà favorire il recupero del fondo da quasi trecento metri quadri ancora di proprietà della società.

L’intesa è arrivata a seguito di una lunga trattativa condotta con i rappresentanti di Unicoop: il Comune aveva chiesto alla società cooperativa di poter disporre in comodato d’uso dell’immobile in questione per destinarlo a luogo di esposizioni e di eventi pubblici con il coinvolgimento della cittadinanza. E da Unicoop Firenze è arrivato a quanto pare il via libera: la bozza di contratto fra le parti indica in quattro anni la durata della concessione, al termine della quale il comodato verrà esteso a tempo indeterminato (anche se la società potrà revocarlo in qualunque momento, con un certo preavviso).

Unicoop ha inoltre provveduto alla sostituzione dei lucernari in copertura ed alla disinfezione e rifacimento degli intonaci, ma trattandosi di una struttura dismessa serviranno altri interventi prima della riapertura: sarà ad esempio necessario intervenire sui servizi igienici rimuovendo le barriere architettoniche, considerando che allo stato attuale non soddisfano i requisiti di accessibilità. L’impianto di riscaldamento-climatizzazione e l’impianto elettrico necessitano inoltre di essere revisionati e sostituiti. Ed oltre alla ritinteggiatura delle pareti, si prospetta la necessità di una ristrutturazione della tettoia in vetro e metallo posta sopra l’ingresso situato alla corte.

Opere di adeguamento che, secondo l’accordo, saranno a carico del Comune e che richiederanno ad occhio e croce alcuni mesi. Ma il sasso, se non altro, è stato lanciato: servirà tempo, ma la "vecchia" Coop è a quanto pare pronta a rinascere sotto altre vesti.