L’Empoli Valdelsa batte 3-2 gli aretini

FIRENZE – Parte con il piede giusto l’avventura della Selezione empolese nel torneo regionale per rappresentative Uisp. Nella gara inaugurale che comprende anche la squadra del Comitato di Prato, infatti, i ragazzi di mister Alano Galligani si sono imposti per 3-2 al campo sportivo dell’Anconella a Firenze contro Arezzo, al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Grande protagonista del match capitan Edoardo Larini, bomber della Limitese, che ha messo a segno una doppietta, prima del sigillo finale di Edoardo Pierozzi Vazquez de Le Botteghe. Dopo un buon approccio aretino, un paio di ottime parate di Montenegro (Vitolini), la truppa empolese passa al 10’ con Larini, abile a sfruttare un errore difensivo aretino e a scavalcare il portiere con un preciso pallonetto.

Al 28’ ecco il bis dell’attaccante della Limitese, con un micidiale diagonale dopo aver controllato in bello stile. A cavallo dell’intervallo, però, Arezzo rimette in piedi il match: prima al tramonto del primo tempo Capacci accorcia le distanze di testa e poi in avvio di ripresa Mengoni pareggia, approfittando di una disattenzione difensiva empolese. A questo punto cambia l’inerzia del match, ma il team di Galligani è abile a non scomporsi e a mantenere alta la concentrazione, chiudendo il conto nei minuti conclusivi con il tocco morbido di Pierozzi Vazquez sull’uscita del portiere che regala alla selezione empolese i primi tre punti.

Adesso la rassegna regionale vedrà mercoledì prossimo il confronto tra Arezzo e Prato sul sintetico di Bagno a Ripoli, mentre mercoledì 2 aprile tornerà in campo l’undici del Comitato di Empoli contro i lanieri. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti nel girone unico si qualificheranno alla finalissima in data che sarà stabilita successivamente.

Questa la formazione della rappresentativa Uisp Empoli Valdelsa, schierata con 4-4-2: Montenegro; Masoni, Perone, Giacomelli, Ferrara; Sordi, Kusi, Cioni, Riccobono; Tronnolone, Larini. A disposizione: Parrini, Fiore, Mori, Pierozzi Vasquez, Rossetti.