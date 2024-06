L’Empoli è pronto a salutare Nicola e Luperto. Vuoto al centro, ritorno di fiamma per Viti

di Simone Cioni

Oggi o domani dovrebbe essere finalmente il giorno giusto per le ufficialità della rescissione del contratto con Nicola, pronto e la conseguente firma di D’Aversa. Cagliari ed Empoli, infatti, sono ormai agli ultimi dettagli dell’accordo per liberare il tecnico piemontese, che alla fine dovrebbe comprendere anche il passaggio di un giocatore azzurro in Sardegna a prezzo maggiorato. L’indiziato numero uno è Sebastiano Luperto, per il quale il Cagliari dovrebbe versare 5,5 milioni di euro nelle casse di Monteboro. Una cessione che costringerebbe quindi il nuovo uomo mercato azzurro Gemmi a correre ai ripari. Due le ultime indiscrezioni che riguardano il club di Fabrizio Corsi. La prima porta a Davide Biraschi, esperto difensore classe 1994 che al 30 giugno si svincolerà dal club turco Karagumruk e potrebbe quindi tornare in Italia a parametro zero. Un’occasione che l’Empoli sta provando a monitorare, vista l’ormai possibile partenza del capitano, anche perché l’ex Genoa può tra l’altro essere utilizzato sia come centrale che come esterno sinistro. Sul giocatore, però, si è mosso anche il Sassuolo. L’altra fa riferimento ad un eventuale cavallo di ritorno, Mattia Viti. Il giovane difensore mancino classe 2002 è infatti cresciuto nel settore giovanile azzurro fino al debutto in prima squadra con Dionisi in panchina del 30 settembre 2020 in Coppa Italia contro il Renate. Nella stessa stagione colleziona due presenze nel vittorioso torneo cadetto, ma è l’anno dopo in serie A che si mette in mostra con 20 partite di grande spessore. Prestazioni che attirano l’attenzione del Nizza, squadra della Ligue 1 francese, che lo acquista per 15 milioni di euro più un 10 per cento sulla futura rivendita in favore del club azzurro. In Francia trova però poco spazio collezionando appena 12 presenze in tutte le competizioni. Così nella stagione da poco conclusa gioca in prestito al Sassuolo, ma anche questa avventura non si rivela particolarmente soddisfacente. A fine campionato è tornato in prestito al Nizza, ma nonostante l’investimento fatto a suo tempo il club francese potrebbe anche aprire ad una cessione a rimessa.

Vedremo quindi nelle prossime settimane se l’Empoli proverà a battere questa strada per riportare a casa un profilo giovane, che di sicuro conosce già l’ambiente e che ha una gran voglia di rivalsa dopo le ultime annate tra luci (poche) ed ombre. Intanto il Modena è piombato su un altro giocatore a cui l’Empoli si era interessato, ossia l’esterno mancino della Feralpisalò Mattia Felici, autore quest’anno in B da 5 gol e 6 assist in 38 partite.