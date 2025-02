L’Elisir d’amore. Classico dell’800. Dirige Tognetti

EMPOLILa rappresentazione di un grande classico apre il calendario 2025 dell’associazione Il Contrappunto. Sabato 22 febbraio alle 21 al teatro Il Momento in via del Giglio a Empoli andrà infatti in scena il capolavoro di Gaetano Donizetti, “L’Elisir d’amore“, che sarà replicato il giorno successivo alle 16 al teatro Giuseppe Verdi di Casciana Terme. “L’Elisir d’amore“ è un melodramma giocoso in due atti di uno dei più grandi operisti dell’Ottocento su libretto di Felice Romani. La storia ruota attorno alle vicende del contadino Nemorino, innamorato di Adina e incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto con l’arrivo di Dulcamara che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore. L’opera è andata in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 a Milano, al Teatro della Cannobiana e da allora è diventata una delle più amate.

I protagonisti saranno Vittoria Brugnolo, Filippo Pina Castiglioni, Lorenzo Martinuzzi, Carlo Morini e Anna Capoferri, accompagnati dal Coro Il Contrappunto e Nicoletta Cantini al clavicembalo. Le musiche sono a cura dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli. Maestro direttore e concertatore è Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, mentre la regia è di Franco Spina. I biglietti, acquistabili anche in biglietteria il giorno dell’evento, sono disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com e alla Libreria Rinascita in via Ridolfi a Empoli. "“L’Elisir d’amore“ è un’opera lirica che non ha bisogno di presentazioni e siamo felici di proporla con un cast importante all’interno di un fine settimana davvero ricco per Il Contrappunto – sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico dell’associazione culturale fondata dal maestro Andrea Mura –. Il 23 febbraio, oltre alla replica del melodramma di Donizetti a Casciana Terme, prenderà infatti il via a Empoli la rassegna “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto“, che porterà al teatro Il Momento, per cinque domeniche consecutive, musica classica e momenti di convivialità".