Leggenda Festival. Silvia D’Achille direttrice artistica

Tanti gli appuntamenti e altrettante le novità attese nell’ottava edizione di Leggenda Festival, la kermesse dedicata alla lettura e all’ascolto che andrà in scena dal 9 all’11 maggio prossimi e vedrà tra gli ospiti pure Luca Trapanese e Geronimo Stilton. La nuova direttrice artistica sarà Silvia D’Achille, per venti anni punto di riferimento per la produzione prescolare e prime letture in Giunti, oggi editor freelance e autrice di libri per bambini. È in parte merito suo se Peppa Pig e Bing hanno fatto breccia nel cuore delle bambine e dei bambini d’Italia, poiché D’Achille ha seguito l’approdo in Italia di questi beniamini dei più piccoli. Anche quest’anno, Leggenda Festival sarà legato a tanti luoghi della città, in primis a Palazzo Leggenda, la neonata biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini. Sono cento, in aumento, le classi di scuola primaria e secondaria, assieme alle sezioni di scuola dell’infanzia, che si sono iscritte a una delle didattiche leggendarie progettate da Promocultura e ai percorsi di Giallo Mare Minimal Teatro. Quella di quest’anno sarà un’edizione incentrata sull’apertura verso le famiglie e avrà un punto di contatto con Ludicomix, altra manifestazione che arricchirà il maggio empolese. Empoli che proprio a fine 2024 è stata riconosciuta dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) “Città che legge per il triennio 2024-2025-2026“, nomina che permette la partecipazione al bando di finanziamento “Città che legge“ per progetti dedicati proprio alla promozione della lettura. "Ho conosciuto e subito amato il Leggenda Festival come genitore – commenta la direttrice artistica, Silvia D’Achille – e ne ho sempre apprezzato profondamente la proposta anche come addetta ai lavori. È quindi per me un onore seguire questa edizione che, tra i suoi obiettivi, ha quello di mantenere la qualità della proposta, aumentando però il coinvolgimento della città per far sì che un evento culturale si trasformi in una grande festa di tre giorni".