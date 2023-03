Le specie marine del Mediterraneo

Tante sono le specie marine presenti nel mar Mediterraneo. Tra queste è necessario spendere una parola su alcune specie di pesci che migrano. Si riconoscono principalmente le migrazioni anadroma (pesci che vivono per la maggior parte del tempo in acque salate e che si riproducono in acque dolci come i salmoni, gli storioni e le lamprede) e catadroma (specie che vivono in acque dolci e si riproducono in acque salate come l’anguilla). Per quanto riguarda il periodo in cui avvengono tali migrazioni, ciò dipende dalla zona geografica di appartenenza e dal motivo della migrazione. Nel Mediterraneo la riproduzione avviene per la maggior parte delle specie in primavera ed in inverno, sebbene per alcune il periodo riproduttivo possa prolungarsi fino all’estate. Nelle zone tropicali la riproduzione avviene in quasi tutte le stagioni. I periodi riproduttivi in genere seguono le variazioni stagionali dell’abbondanza di fitoplancton e zooplancton. In Mediterraneo, infatti, si ha una maggiore presenza di questi organismi in primavera e in autunno, mentre ai tropici la presenza degli organismi planctonici è costante. La durata della migrazione varia in base alle loro esigenze.