Le sfide strategiche. Dal Palio al Padule. Assegnate le deleghe

Cinque incarichi di collaborazione su una serie di tematiche di interesse cruciale per il territorio, assegnati dal sindaco Emma Donnini ad altrettanti consiglieri di maggioranza. Sono le ultime novità all’interno dell’amministrazione, ufficializzate nelle scorse ore. Stando a quanto si apprende dai documenti pubblicati sul sito del Comune di Fucecchio, ogni consigliere incaricato collaborerà in maniera attiva con il sindaco e dovrà riferire in merito all’attività svolta "con funzioni propositive o di consulenza, studio, analisi e approfondimento su questioni circoscritte e puntuali".

Impegnativo, sulla carta, l’incarico conferito al consigliere Daniele Cei, nuovo delegato a "valorizzazione del Palio di Fucecchio e valorizzazione dei cammini storici". Dovrà occuparsi di "rafforzare i rapporti esistenti con i Palii d’Italia per contribuire alla promozione della manifestazione, promuovere i cammini storici che attraversano Fucecchio e promuovere il ruolo di Fucecchio nelle associazioni che raccolgono i Comuni interessati dai cammini storici".

Strategica anche la delega attribuita alla consigliera Raffaella Castaldo, incaricata alla "valorizzazione delle aree naturali delle Cerbaie e del Padule". Dovrà quindi supportare il sindaco Donnini e la giunta nel raggiungimento dell’obiettivo di promuovere e tutelare le due aree in questione. A Lorenzo Favilli è invece stato attribuito l’incarico di collaborare con l’amministrazione in materia di gemellaggi ed infiorata, mentre a Linda Fondelli sono andate le deleghe a pace e cooperazione internazionale. A chiudere il lotto, ecco l’incarico al giovane Gianmarco Geloso di occuperà delle politiche giovanili. "Ho scelto due personalità già esperte come Daniele Cei e Raffaella Castaldo – spiega la sindaca – per avere un supporto fondamentale nella valorizzazione delle peculiarità del territorio, e tre giovani, motivati e con grande passione politica come Geloso, Fondelli e Favilli perché sono sicura che saranno capaci di portare un contributo molto importante".