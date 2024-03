"Le proposte degli studenti nel programma elettorale"

Andrea Poggianti riparte dagli studenti. Il candidato sindaco fuoriuscito da FdI ha incontrato Sofia Giaccaglia, presidente della consulta degli studenti di Empoli. Al centro "proposte importanti a favore dei giovani che l’amministrazione comunale guidata da Brenda Barnini ha ignorato", ha tuonato Poggianti, candidato con Centrodestra per Empoli e La mia Empoli per Poggianti sindaco. I temi spaziano dal biglietto unico per l’autobus e treno ai tornei sportivi tra gli istituti scolastici, fino ai corsi con tutor per gli studenti stranieri e a quelli digitali.

"Si tratta di proposte – spiega Sofia Giaccaglia - che avrebbero favorito non solo l’uso dei mezzi pubblici per noi giovani ma anche la socializzazione e l’integrazione sia attraverso lo sport che mediante corsi di lingua italiana di supporto agli studenti stranieri, nonché l’educazione a un uso più consapevole dei social. Ma sono state tutte ignorate dall’amministrazione".

Poggianti si impegna a inserire le tematiche nel suo programma elettorale. "Sono questioni importanti che meritano attenzione - sottolinea il candidato sindaco - e oggi più che mai poiché vanno a toccare aspetti pratici della vita quotidiana come l’accesso alla mobilità urbana ed extraurbana a prezzi contenuti per i giovani ma anche le modalità per una sana socializzazione e una migliore integrazione degli stranieri nella comunità". Riguardo alle proposte degli studenti Poggianti attacca la giunta: "L’amministrazione Barnini non le ha neppure prese in considerazione, invece io voglio premiare gli sforzi e il lavoro di questi giovani inserendo le loro proposte nel programma".