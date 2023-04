Le processioni della Via Crucis Stop alle auto anche nelle frazioni

E’ tempo di celebrazioni in vista della domenica di Pasqua e per consentire le processioni anche in città sono previste modifiche alla viabilità. Domani in occasione della ‘Via Crucis’, organizzata dalla parrocchia San Giovanni Evangelista di Empoli dalle 21 alle 22.30, non sarà possibile circolare da via Puccini angolo via Masini, comprese via Russo, via Settembrini, via Ippolito Nievo e via Masini. In queste vie sarà sospeso il transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione.

La Via Crucis transiterà anche dalla Chiesa Madre in via Val D’Orme fino alla chiesa di San Giuseppe Case Nuove: nello stesso orario stop alle auto anche in questa zona. Aspettando la Santa Pasqua, la Via Crucis sarà organizzata poi dalla parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Corniola: il corteo inizierà dalla cappella di via Volta (zona Carraia) per proseguire in piazza Einstein, via Volta, via Torricelli, via Copernico, via Bonistallo, via Marconi e via Galvani.

Dalle 21,30 per circa due ore, quindi, off limits le zone del giardino di via Volta e via Einstein. Ultimo itinerario da segnalare con blocco previsto alla viabilità è quello che prenderà il via da via Livornese toccando via Segantini, via Val Pusteria, via Sanzio, via Valtellina, Via Val D’Ossola, Via Val Sugana, Via Val Camonica, Via Val Gardena, Via Segantini, Via Val Tiberina e via Val Sesia. Da via Piave fino a via della Repubblica e verso piazza del Convento, la processione arriverà nella chiesa della frazione di Santa Maria. Chi fosse interessato a consultare l’elenco completo delle modifiche alla viabilità previste nella giornata del venerdì Santo, potrà farlo cercando l’ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Empoli.