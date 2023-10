Le parole di cordoglio per Adriano Brotini

Si è spento all’età di 97 anni Adriano Brotini, fondatore nel lontano 1959 dello storico ristorante di Cerreto Guidi che tutt’ora porta il suo nome, nonostante nel 1979 sia stato rilevato dalla famiglia Nencini. Proprio l’attuale proprietario Leonardo, esprimendo cordoglio per la scomparsa di Adriano, ricorda come dietro la scelta di conservare il nome del fondatore, ci siano, pur con gli aggiornamenti apportati nel tempo, il rispetto per la brillante storia imprenditoriale e gastronomica di Brotini. "Apprendo con dolore della morte di Adriano Brotini – commenta il sindaco Simona Rossetti –. Con le sue capacità seppe imprimere una spinta al locale che, non a caso, porta ancora oggi il suo nome, sebbene sia passato ad altra gestione. Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale, i sentimenti del più profondo cordoglio".