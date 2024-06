Le opere di Marrucci al circolo Arci

Ancora due giorni a disposizione per poter visitare la mostra personale di Stefano Marrucci al Circolo Arci di Montagnana, frazione del comune di Montespertoli. Vincitore due anni fa del locale concorso di pittura "La Spiga d’ Argento" (nella foto con il premio), arrivato in questo 2024 alla sua 43esima edizione, l’artista fiorentino ha esposto all’interno della "Saletta La Spiga" undici sue opere che rispecchiano la propria corrente, quella del fotorealismo americano. Pittore autodidatta, Marrucci ha iniziato negli anni sessanta l’attività seguendo la corrente surrealista per poi dedicarsi successivamente a una forma di fotorealismo americano.

Numerosi i premi e riconoscimenti avuti nella sua lunga carriera artistica fra i quali nel 1965 la Medaglia d’Oro del Comune di Firenze per i dieci disegni sulla "Divina Commedia". Nato ad Arezzo da famiglia d’adozione fiorentina, vive e lavora a Limite sull’Arno e le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. La mostra, intitolata "La realtà di Stefano Marrucci" e curata da Alessandro Poggianti pittore e organizzatore della "Spiga d’ Argento", rimarrà aperta anche oggi e domani dalle 16 alle 24. Per informazioni è possibile contattare Alessandro al numero di telefono 0571 671314 oppure il Circolo Arci allo 0571 671108.