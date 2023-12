Le opere all’orizzonte. Dal polo della salute alla sicurezza stradale. Arriva l’ok al bilancio

MONTESPERTOLI

Nuovo Polo della Salute, scuola, verde, piste trekking e ciclabili, le “consuete“ strade da rifare, misure per le famiglie: questi i punti principali della proposta di bilancio per il triennio 2024-26 approvata dal consiglio comunale di Montespertoli. "Non posso che iniziare ringraziando tutti coloro che hanno lavorato a questo bilancio – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini –. La nostra visione è stata quella di avere come obiettivo quello di colmare il divario infrastrutturale che il nostro comune aveva, e in parte ha ancora, con gli altri territori. Abbiamo cercato di fare questo tenendo insieme anche l’esigenza di migliorare le manutenzioni ordinarie e l’esigenza di ampliare i servizi alle famiglie senza chiedere sforzi economici ai nostri concittadini".

Risorse importanti arrivano dal Pnrr. Ad esempio, anche per i lavori di messa in sicurezza di via San Piero in Mercato e via Botinaccio (1.125.000 euro). Poi c’è il percorso pedonale tra Montespertoli ed il Centro per la Cultura della Vite e del Vino ai Lecci. Che nel 2024 sarà del tutto restaurato. "Abbiamo programmato una vasta rigenerazione del centro storico trovando le risorse per riqualificare le vie Sonnino e Roma, dargli nuove funzioni culturali – ha proseguito il massimo cittadino – e abbiamo trovato le prime risorse, grazie a un contributo di 2 milioni di euro della Regione, per la riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo dove nasceranno parcheggi, aree verdi e il Teatro Civico". Nel corso del 2024, sono previsti i marciapiedi lungo via Montelupo, fino all’incrocio con Largo Enrico Fermi. Opera che si integra con i progetti in corso del Polo della Salute e del Polo dell’infanzia, nonché con le nuove infrastrutture stradali in via Schiavone (chiusa in parte al traffico sino alla fine di maggio).

Ancora nel 2024, è prevista l’apertura del nuovo Polo della Salute; comincerà il cantiere del Polo d’Infanzia 0-6, che sarà concluso entro il 2026. Capitolo sport, sempre importante a Montespertoli: nel 2025, riqualificazione degli impianti del tennis con anche la realizzazione di due campi da padel. Ed eccoci al… verde. Nel senso di molto verde pubblico ed anche tanti soldi per le strade comunali che rappresentano una lunga lista della spesa: in paniere per il 2024 ci sono 133mila euro nella manutenzione stradale e 30mila per lo sfalcio dei cigli stradali, con l’obiettivo di migliorare questo importante servizio rispetto alle annualità precedenti. Nell’anno che verrà i principali interventi di riasfaltatura riguarderanno via Lucardese, via Lucciano, via Ortimino, via Nebbiano. Sicurezza e contrasto al crimine: nuove telecamere a Martignana e San Quirico e una telecamera a lettura targhe sulla Sp 4 Volterrana all’ingresso di Montespertoli. Famiglie: un’importante novità per l’estate 2024 sarà l’introduzione di tariffe differenziate in base agli scaglioni Isee per i centri estivi comunali in modo da garantire più equità per l’accesso a questo servizio. Inoltre, a partire da settembre 2024, saranno attivati a pieno regime i servizi di pre e post scuola per l’infanzia e la primaria. Per effettuare i pagamenti relativi ai servizi comunali saranno aumentati quelli fruibili con PagoPA e AppIO. Un’altra novità riguarda la completa digitalizzazione negli strumenti urbanistici ed edilizi.

