Le famiglie al Museo per scoprire i misteri della paleontologia

Terzo appuntamento con la rassegna "Famiglie al museo", che dopo il passaggio al Museo della Collegiata con "Arte e natura in carta", domani alle ore 16.30 farà tappa al Museo Civico di Paleontologia di Empoli. Il laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai sei agli undici anni si intitola "Paleontologi per un giorno" e si concentrerà su cosa sono i fossili. Come ha fatto, per esempio, un elefante a finire tra le rocce di una collina? O una piccola libellula a conservarsi, intrappolata, in una goccia d’ambra? Per scoprirlo i partecipanti visiteranno il museo e attraverso un laboratorio pratico simuleranno uno scavo e recupereranno vere testimonianze fossili. Dopo l’osservazione e una semplice schedatura dei fossili ritrovati, i bambini ricreeranno il processo di fossilizzazione e riprodurranno i modelli a partire dai reperti originali. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 757563 o scrivere una email all’indirizzo [email protected] La rassegna si chiuderà domenica 21 maggio con un laboratorio che si svolgerà a Casa Busoni e al Museo del Vetro.