Le comunità energetiche. Comune avvia il percorso

Ha preso avvio ieri, con un incontro nella sala consiliare del Comune, un percorso che porterà Fucecchio alla realizzazione delle cosiddette Cer - Comunità Energetiche Rinnovabili: un insieme di cittadini, piccole e medie imprese e enti territoriali che condividono l’energia elettrica rinnovabile anche da loro stessi prodotta. L’avvio di una comunità energetica permette di accedere a una serie di incentivi che sono tra l’altro cumulabili anche con altre forme di incentivazione. Per avviare questo percorso, il sindaco Alessio Spinelli ha invitato Damiano Landi, manager del settore energia che si è prestato ad illustrare in una complessa disamina il settore energetico in estrema evoluzione e le opportunità delle Comunità Energetiche. All’incontro erano presenti i dirigenti comunali e alcuni tecnici del territorio. "L’incontro – spiega il sindaco – è stato propedeutico all’avvio di un percorso che come primo obiettivo ha quello di studiare una possibile procedura, sulla base delle nuove norme in materia energetica. Il Comune di Fucecchio sta rinnovando i principali strumenti urbanistici e quindi sta lavorando per inserire questa opportunità rappresentata dalle Cer all’interno del piano strutturale e del piano operativo". Le Cer sono anche uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili