Le chiusure per le feste. E i lavori ancora in corso

L’amministrazione comunale informa che tutti gli uffici e servizi comunali resteranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di martedì 24 e 31 dicembre. Prevista la regolare apertura nelle restanti giornate ad eccezione di Informagiovani, chiuso anche per l’intera giornata di venerdì 27 dicembre Invece il Museo civico e diocesiano, resterà chiuso anche il 25 dicembre e il primo gennaio. Sedi, contatti e orari di tutti gli uffici e servizi sono consultabili in diretta sul sito internet del Comune. Il Comune informa anche tuttala cittadinanza che a causa dei lavori che sono in Piazza La Vergine, e del conseguente divieto di sosta nell’area antistante la chiesa per consentire le opere, il posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubblica del settore alimentare (prodotti ittici), è spostato in maniera provvisoria in Largo Trieste fine alla fine dei lavori nella piazza.